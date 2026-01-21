N’oubliez pas les paroles du 21 janvier 2026 : Elodie fait enfin monter ses gains



N’oubliez pas les paroles du 21 janvier 2026, 13 victoires pour Elodie – Elodie a signé deux nouvelles victoires ce mercredi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Et elle a enfin fait monter ses gains !


Capture FTV


Dans le détail ce mercredi soir, la maestro a remporté 1000 euros sur la première émission et la jolie somme de 10.000 euros sur la deuxième. Elle totalise ainsi 35.000 euros de gains en 13 victoires.

N’oubliez pas les paroles du 21 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

