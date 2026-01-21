Un Si Grand Soleil du 22 janvier : Jérémy dans de sales draps ! (résumé épisode 1842 en avance)



Un si grand soleil du 22 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1842 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 22 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Eve sert un café à Manu, qui a mal dormi. Ça sonne à la porte, il s’agit de la capitaine Aude Ruiz, qui annonce venir perquisitionner leur domicile. Manu le prend mal et demande ce qu’ils cherchent. Aude dit juste commencer par les placards… Eve propose de rester mais Manu lui dit d’aller travailler, il va appeler Levars.

Charlotte est face à Lucie, la psy, pour le bilan psychiatrique. Quand elle parle de Manu, elle pense en réalité à Sacha… La psy lui assure qu’elle n’a aucune raison de se sentir coupable.



Aude montre à Manu le bouton de sa veste retrouvé chez Charlotte. Manu, soutenu par Levars, explique qu’il n’a jamais nié y être allé, le bouton a pu tomber ce soir là ou quand il est venu dîner. Mais Aude rappelle que Charlotte dit s’être agrippée à sa veste. Manu assure qu’elle invente tout, il ne l’a pas touchée ! Levars ne comprend pas où elle veut en venir, elle dit faire son travail.

Jérémy est tendu et cherche ses écouteurs. Il crie sur Paloma, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Il dit être désolé, sa thèse le met à cran. Il s’excuse.

Levars assure à Manu qu’il va demander une confrontation avec Charlotte pour y voir plus clair. Il le tient au courant mais le bouton n’arrange pas leurs affaires.

Laurine parle à Jérémy d’un patient, elle lui souhaite bonne chance pour sa présentation. Il lui dit qu’elle n’a pas besoin de faire semblant, Laurine lui dit de passer à autre chose…

Au lycée, tout le monde s’inquiète de l’absence de Charlotte. Noura s’inquiète, elle pense qu’ils doivent l’appeler pour la soutenir. Quand Eve entre en cours, c’est tendu.

Jérémy fait sa présentation de thèse, Clémence est sous le choc et l’interroge sur l’idée de son sujet. Il est gêné.

Aude fait le point avec Cécile et Becker. Elle parle du bouton mais ce n’est pas un élément accablant, c’est paroles contre paroles. Elle a fait envoyé la veste de Manu pour analyses. Elle dit que s’ils retrouvent l’adn de Charlotte dessus, ça contredira la version de Manu. Cécile lui demande si elle croit que Charlotte ment, Aude dit que non mais elle explique qu’elle avait déjà l’air perturbée avant la prétendue agression… Elle parle de sa fugue du voyage scolaire. Elle pense qu’il y a quelque chose derrière, Becker est d’accord et lui demande de chercher de ce côté là.

Janet, Alain et Clémence font le point avec le sujet de thèse de Jérémy. Alain a aimé, Janet confirme. Mais Clémence annonce qu’il y a un gros problème : c’est le exactement le même sujet que Laurine Laumière ! Janet pense que c’est un sujet dans l’air du temps mais Clémence dit que les développements sont très similaires, pour pas dire identiques !

Sabine retrouve Eve en salle des profs, elle lui dit que les élèves parlent dans son dos. Sabine dit qu’il fallait s’en douter mais Eve parle d’un cauchemar : tout le monde a condamné Manu. Sabine se demande pourquoi Charlotte aurait inventé un truc pareil, Eve le prend mal et lui demande si elle croit Manu coupable… Sabine dit que non mais rappelle que tout le monde peut dérailler et perdre la raison. Eve l’envoie balader.

Charlotte regarde des photos de Sacha quand Noura l’appelle. Elle décroche. Noura assure qu’elle la soutient et dit que c’est compliqué avec Eve. Charlotte la défend mais Noura lui dit que c’est elle la victime et tout le monde la soutient. Elle lui dit qu’en cas de besoin elle est là.

Jérémy retrouve Paloma, il pense que son sujet va être validé car la présentation s’est bien passée. Mais il reçoit un message, la commission ne valide pas son sujet et prend un temps de réflexion. Il est surpris et pense que ce n’est pas bon signe… Pendant ce temps là, Janet retrouve Becker. Il a préparé un tiramisu au matcha pour lui faire plaisir. Elle est mal concernant Jérémy, elle lui parle du problème du sujet similaire à celui de Laurine et explique qu’ils vont devoir tirer l’affaire au clair.

Laurine écoute un message vocal de Clémence qui doit la voir d’urgence pour sa thèse. Boris interroge Laurine, qui dit que la rupture n’est rien à côté de ce qui attend Jérémy…

Avec Alex, Manu retourne encore tout dans sa tête. Il ne comprend pas pour le bouton et pense qu’il est entrain de se faire piéger. Il pense que Charlotte est manipulée par quelqu’un qui l’a aidé à mettre tout ça en scène. Il veut trouver qui est derrière tout ça, Alex lui dit de ne pas enquêter de son côté, il risque gros.

