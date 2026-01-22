N’oubliez pas les paroles du 22 janvier 2026 : Elodie continue, quels gains pour la maestro ?



N’oubliez pas les paroles du 22 janvier 2026, 15 victoires pour Elodie – Elodie est restée maestro ce jeudi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Mais elle continue d’engranger peu de gains.











Dans le détail ce jeudi soir, Elodie a remporté 1000 euros sur la première émission et encore 1000 euros sur la seconde. Elle totalise seulement 37.000 euros de gains en 15 victoires et sera de retour vendredi soir pour tenter de conserver son micro d’argent.

N’oubliez pas les paroles du 22 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.