Demain Nous Appartient spoiler : Aaron s'enfonce dans un gros malentendu... (vidéo épisode du 27 janvier)

Demain nous appartient spoiler – Aaron va se retrouver au coeur d’un gros quiproquo dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Il y a quelques jours, le beau médecin a passé la nuit avec une jeune femme rencontrée sur une appli…











Sauf qu’en partant, Céline (Hervine De Boodt) lui a laissé une enveloppe. Et dans quelques jours, Aaron va la revoir et passer de nouveaux la nuit avec elle à l’hôtel ! Au petit matin, il n’y a plus de doute : elle le prend pour un escort et lui remet une nouvelle enveloppe !

Etonnamment, Aaron ne dissipe pas le malentendu et la laisse croire ça… Va-t-il la revoir ? Jusqu’où ira cette histoire ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2127 du 27 janvier 2026 : Aaron revoit Céline

