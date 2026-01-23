N’oubliez pas les paroles du 23 janvier 2026 : Elodie reste maestro sans briller

N’oubliez pas les paroles du 23 janvier 2026, 17 victoires pour Elodie – Deux nouvelles victoires encore avec peu de gains pour Elodie ce vendredi soir dans le jeu de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». La maestro ne totalise que 38.000 euros de gains en 17 victoires.


N’oubliez pas les paroles du vendredi 23 janvier 2026, 17 victoires pour Elodie

Dans le détail ce vendredi soir, Elodie a remporté 1000 euros sur la première émission et rien du tout sur la seconde. On peut dire qu’à ce rythme, elle est encore très loin de masters mais elle enchaine les victoires et se rapproche du cap des 20.

N’oubliez pas les paroles du 23 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

