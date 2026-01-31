Les rencontres du Papotin du 31 janvier : Orelsan ce soir sur France 2



« Les rencontres du Papotin » du 31 janvier 2026 – Nouveau numéro inédit des « Rencontres du Papotin » ce samedi soir sur France 2. Pour ce nouveau numéro, retrouvez les journalistes atypiques des Rencontres du Papotin pour une interview sans filtre d’Orelsan.





« Les rencontres du Papotin » du 31 janvier 2026 : Orelsan face à la rédaction du Papotin

Figure majeure du paysage musical français, Orelsan s’est distingué au fil des années par un style bien à lui, entre regard lucide sur le monde, autodérision et vraie sensibilité. Pour ce nouveau numéro des Rencontres du Papotin, son univers et ses paroles ont profondément nourri l’inspiration des journalistes de la rédaction.

Il en résulte une émission vivante et inventive, portée par des échanges authentiques et des points de vue croisés sur la création, l’existence et l’écriture.



Les rencontres du Papotin, rappel du principe

« Le Papotin » est un journal fondé en 1990 par Driss El Kesri, alors éducateur à l’hôpital de jour d’Antony. Il réunit aujourd’hui 53 journalistes, tous porteurs de troubles du spectre autistique. Chaque mercredi matin, ces journalistes atypiques participent à une conférence de rédaction animée par Julien Bancilhon, rédacteur en chef et psychologue. Ensemble, ils échangent sur les articles et les interviews de personnalités qui viendront enrichir la prochaine édition du journal.

En 2022, sur une idée originale d’Éric Toledano et Olivier Nakache, Kiosco.TV et Quad+TEN adaptent Le Papotin en une émission télévisée diffusée sur France 2.

Les rencontres du Papotin, un rendez-vous à retrouver régulièrement sur France 2, le samedi à 20h30.