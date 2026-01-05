Star Academy : les artistes invités du 13ème prime du 10 janvier dévoilés !



Star Academy, liste des stars invités du 13ème prime du samedi 10 janvier 2026 – Deux jours après le dernier prime de la Star Academy 2025 et l’élimination de Théo, les académiciens ont déjà commencé à préparer le prochain prime ce lundi soir avec la prise de tonalités avec Fanny Delaigue et Lucie Bernardoni.





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur le prime de ce samedi 10 janvier 2026 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Les 6 académiciens, nommés ou pas, auront la chance de chanter aux côtés de Matt Pokora, KeBlack, Sheryfa Luna, Zaho et Nâdya.

Chansons et artistes :



Matt Pokora « Si on disait »

KeBlack « Boucan » et « Melrose Place »

Medley années 2000

Sheryfa Luna « Il avait les mots »

Zaho « C’est chelou »

Nâdiya « Et c’est parti »

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.