« On n’est pas d’accord » : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6 (21 janvier 2026)

Ce mercredi soir, Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit de son émission « On n'est pas d'accord ».





A suivre dès 21h10 sur M6







« On n’est pas d’accord » : présentation

Des Français en litige font appel à Julien Courbet pour tenter de mettre fin à leurs conflits. L’animateur leur soumet une alternative : trouver un terrain d’entente ou le laisser trancher, en s’appuyant sur les faits et les éléments révélés au cours de l’enquête, afin de déterminer les torts et les raisons de chacun.

Au sommaire ce 21 janvier 2026

L’enfer sous les fenêtres : Gabrielle et Joséphine face à José

Gabrielle et Joséphine assurent vivre un véritable cauchemar depuis la reprise d’un bar situé sous leurs appartements par José. De son côté, ce dernier affirme être la cible d’une manœuvre de déstabilisation orchestrée par les deux jeunes femmes, qui réclameraient un calme incompatible avec la vie animée du centre-ville.



Douche froide et sang chaud : Julien face à Bruno

Ce qui n’était au départ qu’une fuite de douche s’est transformé en affrontement tendu. Julien accuse l’artisan Bruno d’avoir volontairement détérioré sa salle de bain et réclame une rénovation complète. Bruno, retraité, se défend en dénonçant le comportement agressif d’un client qu’il estime animé par un esprit de revanche envers un petit professionnel.

Danger au bout du jardin : Doriane et Pedro face à Valérie et Sylvain

Doriane et Pedro, jeunes parents, craignent pour la sécurité de leur terrain. Selon eux, le sol des voisins, Valérie et Sylvain, serait instable et le mur de soutènement menacerait de céder. Les retraités réfutent toute responsabilité et soupçonnent le couple de chercher à obtenir la construction d’un mur neuf à leurs frais.