Secrets d’histoire du 21 janvier : sommaire de l’inédit ce soir sur France 3



Publicité





Secrets d’histoire du 21 janvier 2026 – Stéphane Bern vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 3 pour un numéro inédit de « Secrets d’histoire ». Cet épisode vous invite à découvrir Alexandre Dumas.





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







Publicité





Secrets d’histoire du 21 janvier 2026, « Alexandre Dumas: des héros et des femmes ! »

Dans cet épisode inédit de Secrets d’Histoire, Stéphane Bern vous entraîne dans l’existence hors norme d’Alexandre Dumas. Auteur de chefs-d’œuvre universels tels que Le Comte de Monte-Cristo, Les Trois Mousquetaires ou encore La Reine Margot, l’écrivain figure parmi les auteurs les plus lus au monde, dont les œuvres n’ont cessé d’être adaptées au cinéma et à la télévision. Stéphane Bern pousse également les portes du somptueux château que Dumas fait ériger au milieu du XIXᵉ siècle, un lieu singulier où semble encore flotter l’esprit de cet « ogre » des lettres françaises.

Alexandre Dumas connaîtra tout au long de sa vie les sommets de la gloire comme les abîmes de l’échec, passant de la fortune à la ruine. Dépensier invétéré, il organise des fêtes fastueuses, aussi spectaculaires que désastreuses pour ses finances.



Publicité





Sa vie amoureuse est à l’image de son œuvre : foisonnante. Les conquêtes se succèdent, séduites par son verbe et son charisme. Généreux, Dumas comble ses amantes de présents, sans jamais s’attacher durablement, allant jusqu’à se vanter d’avoir « plus de 500 enfants à travers le monde ».

Personnage extravagant et exubérant, il irrite autant qu’il fascine. Son immense popularité agace la bonne société de son temps, qui le considère comme vulgaire. Victime de racisme, de railleries et de caricatures acerbes, il est aussi accusé de plagiat, certains affirmant qu’il aurait exploité le talent d’une quarantaine de collaborateurs.

Qu’importe pour Dumas, qui poursuit sa route avec une énergie inépuisable. Pionnier à bien des égards, il contribue à l’essor du drame romantique et invente, à travers ses carnets de voyage, le métier de grand reporter. Il y raconte ses périples à Saint-Pétersbourg, au Kremlin de Moscou, mais aussi à Florence, Rome, Naples ou encore à Pompéi, dont il dirigera les fouilles durant trois ans.

Vous l’aurez compris, la vie d’Alexandre Dumas est aussi romanesque que celle de ses héros : une existence faite de succès, de plaisirs, de triomphes, mais aussi de blessures et de zones d’ombre.