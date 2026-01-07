Plus belle la vie spoiler : la vérité éclate, Luna perd le contrôle (8 janvier 2026)



Plus belle la vie en avance du 8 janvier 2026 – La vérité va éclater demain dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 8 janvier 2026, Stanislas et Ariane viennent arrêter Martin chez Luna après avoir découvert les images de son arrestation par Idriss.











Au commissariat, Martin refuse de répondre aux questions des deux policiers. Il garde le silence et se met à sourire… Ariane et Stanislas montrent alors à Martin et Luna la vidéo qui prouve qu’Idriss n’a jamais levé la main sur lui ! Dans sa fuite, il est tombé violemment contre un trottoir et c’est comme ça qu’il s’est fêlé les côtes ! On voit Idriss l’arrêter ensuite mais sans la moindre violence. Martin continue de mentir face aux images, Luna est sous le choc.

Martin étant mineur, il ne risque pas grand chose : un simple stage de citoyenneté selon son avocat ! Mais Luna est bouleversée et désemparée, elle ne sait plus quoi faire. Elle présente ses excuses à Idriss mais ce dernier met un terme à leur relation. Et Blanche conseille à Luna d’emmener Martin chez une psychologue…



Le soir, Luna et Mirta parlent toutes les deux à Martin. Quand elles évoquent le psy, Martin s’emporte violemment et se montre insultant envers Luna. Elle perd le contrôle et le gifle ! Elle s’excuse aussitôt mais Martin s’en va…