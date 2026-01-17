Quelle époque du 17 janvier 2026 : les invités ce soir sur France 2



Publicité





Quelle époque du 17 janvier 2026, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « The Floor », ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Quelle époque du samedi 17 janvier 2026 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

➡️ Josiane Balasko et Marilou Berry, à l’occasion de la pièce « Ça, c’est l’amour » au Théâtre des Bouffes Parisiens, à partir du 23 janvier



Publicité





➡️ Guillaume Durand, qui nous parlera de son combat contre le cancer

➡️ Juju Fitcats et Philippe Lellouche, en tant que candidats de la nouvelle saison de « Danse avec les stars » qui démarre le 23 janvier sur TF1

➡️ Philippe Besson, à l’occasion de la parution de son roman « Une pension en Italie » aux Éditions Julliard

➡️ Adil Rami, à l’occasion de la pièce écrite par Philippe Lellouche, « Le jeu de la vérité », à l’Apollo Théâtre à partir du 26 janvier

➡️ Alexandre Devecchio, à l’occasion de la sortie de son livre « Nous vivions côte à côte » aux Éditions Fayard

➡️ Clément Huot, recordman du monde de saut en kitesurf

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 17 janvier 2026 sur France.tv