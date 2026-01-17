Star Academy du 17 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 17 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de vendredi des académiciens.











Publicité





Direction le plateau du prime pour les répétitions. Léa fait un tour de cartes à Bastiaan.

Victor répète son solo sur « Allo maman bobo » d’Alain Souchon. Lucie lui dit qu’elle est fière de lui. Léa lui fait ensuite son tour de cartes.

Sarah répète son tableau sur « I Wanna Dance With Somebody » de Whitney Houston. Sarah et Victor sont ensuite les premiers à rentrer au château. Ils retrouvent Ladji pour le cours de sport. Sarah a vu l’osthéo, elle ne peut pas faire de sport. Ladji lui demande des idées pour faire de la relaxation. Elle est la coach du jour !



Publicité





En plateau, Ambre répète son tableau sur Beyoncé « If I were a boy ». Et c’est ensuite au tour de Bastiaan avec son tableau.

Au château, le cours de sport de Ladji se termine. Victor est fatiguée mais il est content d’avoir pu relâcher la pression.

Charles Doré est de retour sur le plateau du prime pour préparer son duo avec Léa. Et tout le monde rentre ensuite au château. Et c’est une soir »e gaufres qui les attend !

Ambre appelle sa mère. Et les académiciens décident d’enlever le « lit maudit » ! Place ensuite à une bonne nuit de sommeil.

SONDAGE quart de finale

Qui doit aller en demi-finale ? Ambre Bastiaan Sarah Victor Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 17 janvier

Rendez-vous à 21h10 pour le prime et demain à 16h05 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.