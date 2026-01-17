Star Academy estimations : Victor et Ambre grands favoris, Sarah ou Bastiaan éliminé ? (SONDAGE)



Publicité





À quelques heures du prime des quarts de finale de la Star Academy, prévu ce soir sur TF1, la tension monte autour du sort des académiciens encore en lice. Comme chaque semaine, Stars-Actu vous propose un point sur les estimations issues de son sondage en ligne, lancé à titre purement informatif.











Publicité





Selon les résultats enregistrés à l’heure actuelle, Victor arrive en tête avec 35,04 % des votes, devant Ambre, qui rassemble 30,76 % des suffrages. Derrière, Bastiaan obtient 18,63 %, tandis que Sarah ferme la marche avec 15,56 %. Un classement qui donne une première tendance, même si les écarts restent susceptibles d’évoluer.

👉 À ce stade des estimations, deux favoris semblent clairement se détacher. Avec plus de 35 % des intentions de vote, Victor apparaît comme le candidat le plus solide, bénéficiant d’un large soutien du public. Ambre, avec un peu plus de 30 %, confirme elle aussi son statut de prétendante sérieuse à la demi-finale. En revanche, la situation semble plus délicate pour Bastiaan et Sarah, qui accusent un retard notable dans notre sondage et devront sans doute créer la surprise lors du prime pour inverser la tendance.

Il est important de rappeler que le prime de ce soir se déroulera en plusieurs étapes, avec différentes performances et moments forts tout au long de l’émission. Les académiciens se qualifieront les uns après les autres pour les demi-finales durant 3 étapes clés. Cependant, les votes ne seront jamais remis à zéro : le public peut voter depuis samedi dernier, et chaque vote compte jusqu’au terme de la soirée.



Publicité





Notre sondage Stars-Actu n’a bien entendu aucune valeur officielle et ne reflète qu’une photographie des intentions de vote de nos lecteurs à un instant donné. Seuls les votes effectués via les canaux officiels détermineront quels élèves décrocheront leur place en demi-finale.

Rendez-vous ce soir en direct sur TF1 pour découvrir quels académiciens poursuivront l’aventure, et si la tendance observée dans notre sondage se confirmera… ou sera totalement bouleversée par les prestations du prime.