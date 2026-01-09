César Wagner du 9 janvier 2026 : votre épisode inédit ce soir sur France 2



Publicité





César Wagner du 9 janvier 2025 – Ce vendredi soir à la télé, c’est un inédit de « César Wagner » qui vous attend sur France 2. Au programme aujourd’hui, l’épisode intitulé « On a tué Dalida ».





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





César Wagner du 9 janvier 2026 : votre épisode de ce soir

Le Royal Palace de Kirrwiller, temple du music-hall alsacien, s’apprête à faire vibrer la scène avec une nouvelle représentation grandiose portée par sa troupe. Mais lorsque le numéro emblématique du spectacle commence, une malle surgit sur scène et s’ouvre sous les yeux du public… laissant apparaître le corps sans vie de Victoire Thiné, jeune danseuse du cabaret.

Au même instant, César Wagner, provisoirement installé chez sa mère à Strasbourg après un dégât des eaux, est alerté en urgence. Lui et son équipe sont immédiatement dépêchés sur place. Rapidement, Élise Beaumont, médecin légiste, établit le constat : la danseuse a été assassinée.



Publicité





L’enquête est confiée à la PJ de Strasbourg. Plongés dans les coulisses du cabaret, entre rivalités artistiques, tensions internes et enjeux financiers, César Wagner et ses collaborateurs devront faire la part des choses pour identifier le meurtrier de cette danseuse à l’avenir prometteur.

Avec Gil Alma (César Wagner), Olivia Côte (Elise Beaumont), Coralie Russier (Léa Saskevitch), Etienne Diallo (Greg Rollot), Nadia Roz (Samia Belkacem), Amaury de Crayencour (Arthur Weiss), Pierre Raby (Christophe Mondénian), Fanny Cottencon (Marie-Ange Wagner)…

Et avec la participation d’Erika Sainte, Antoine Duléry, Clara Botte et Messi (Anatomie d’une chute).