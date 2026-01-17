« NCIS : Tony & Ziva » du 17 janvier 2026 : vos épisodes ce soir sur M6



NCIS du 17 janvier 2026 – Ce samedi soir, M6 poursuit la diffusion de la nouvelle série inédite « NCIS : Tony & Ziva ». Au programme ce soir, deux nouveaux épisodes.





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







NCIS du 17 janvier 2026 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 3 : Bonnie et Clyde

À Mulhouse, Tony et Ziva tentent d’interroger Aaron Graves, PDG de Reigning Fire, une entreprise privée spécialisée dans l’armement militaire, dont les drones pourraient devenir la prochaine cible du malware 9.4. Mais une explosion les contraint à prendre la fuite. Toujours traqués par Interpol et dans l’attente que Claudette fasse disparaître leurs traces, Tony et Ziva trouvent refuge dans le chalet de Nicole, la femme mariée avec laquelle DiNozzo entretient une relation…

Saison 1 – épisode 4 : Vrai-faux mariage

Tony, Ziva et Claudette projettent de profiter du mariage de Boris et Fruzsi, organisé à Budapest en Hongrie, pour tendre un piège à Martine Aranow et réunir les preuves de son rôle dans le piratage des comptes d’Interpol à l’aide du malware 9.4. Mais leur stratégie est compromise lorsque Fruzsi est arrêtée par la police, forçant Ziva à endosser le rôle de la mariée.



Rappel de la présentation de la série

Quelques années après avoir quitté le NCIS, Tony DiNozzo a fondé sa propre société de sécurité, tandis que Ziva David est à la tête d’une école de langues. Bien que séparés, ils se sont installés à Paris pour élever leur fille Tali et tenter de se reconstruire. Mais leur fragile équilibre est brutalement bouleversé par une cyberattaque visant l’entreprise de Tony, qui menace leur sécurité et celle de leur enfant. S’ensuit alors une traque haletante à travers l’Europe pour démasquer cet adversaire invisible.

Avec Michael Weatherly (Tony DiNozzo), Cote de Pablo (Ziva David), James D’Arcy (Henry Rayner-Hunt), Isla Gie (Tali DiNozzo), Amita Suman (Claudette Caron), Maximilian Osinski (Boris Peskov), Nassima Benchicou (Martine Aranow), Emmanuel Bonami (Pierre Galimard), Lara Rossi (Sophie Summers), Julian Ovenden (Jonah Markham), et Terence Maynard (Dr Lang)

L’équipe du « NCIS » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+