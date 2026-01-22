« Qui veut être mon associé ? » du 22 janvier 2026 : les entrepreneurs ce soir sur M6



« Qui veut être mon associé ? » du jeudi 22 janvier 2026 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 5 de « Qui veut être mon associé ? ». Découvrez dès maintenant les entrepreneurs de votre soirée.





« Qui veut être mon associé ? » du 22 janvier 2026, les entrepreneurs de ce soir

ARTERYA

Arterya s’attaque à l’un des gestes médicaux les plus redoutés : la ponction artérielle. Aujourd’hui encore, près d’un tiers des tentatives échouent, au détriment des patients comme des soignants. Avec Blood’Up, la startup a développé un dispositif innovant capable de localiser instantanément l’artère et de la signaler par un marquage lumineux directement sur la peau. À la clé : moins de stress, moins de douleur et un gain de temps précieux. Déjà éprouvée à l’hôpital, la technologie convainc le terrain et se prépare à un déploiement à grande échelle.

CITYMOOD

CityMood permet aux collectivités de mieux comprendre ce que pensent réellement leurs citoyens. Grâce à l’analyse des opinions exprimées en ligne, la plateforme identifie tendances émergentes et signaux faibles pour les transformer en indicateurs clairs au service de l’action publique. Mais CityMood, c’est aussi l’histoire d’un trio d’entrepreneurs prometteurs qui, encore étudiants, se lancent avec audace et détermination dans l’aventure entrepreneuriale.



DEUX BRINS

Deux Brins transforme le souvenir en bijou. Fondée par des amis nîmois, la marque a mis au point un procédé breveté permettant d’intégrer et de préserver l’ADN d’un proche dans une capsule en titane, ensuite façonnée en bijou. À la croisée de la science et de l’émotion, ces créations uniques incarnent un lien intime et durable, véritable pont entre le passé, le présent et l’avenir.

GORILLA

Gorilla s’attaque à un problème universel : les lacets. Trop longs, trop serrés ou toujours défaits, ils sont remplacés par des lacets en silicone à mémoire de forme. Résultat : plus besoin de nouer, un confort personnalisé et un gain de temps immédiat. Avec plus de 100 000 paires de baskets déjà équipées et 400 points de vente, la marque lyonnaise avance avec une ambition claire : devenir la référence du laçage sans contrainte. Une solution idéale pour les adeptes de la “flemme”… mais pas seulement. De 7 à 99 ans, chacun y trouve son compte.

GRILLÉ

Grillé revisite les mots fléchés pour les remettre au goût du jour. Imaginés par Louise et Dior, deux amies passionnées de lettres, ces cahiers mêlent humour, culture pop, poésie et thématiques variées, pour toutes les générations. En solo, entre amis ou en famille, leurs grilles nomades invitent à faire travailler le cerveau tout en s’offrant une vraie pause loin des écrans.

POISCAILLE

Poiscaille, c’est le panier de poisson frais, sauvage et français qui soutient une pêche durable et une rémunération juste des pêcheurs. Pêchés à la ligne ou au casier, sans impact sur les fonds marins, les produits sont livrés partout en France, sans engagement. Dix ans après sa création, Poiscaille régale 29 000 clients et collabore avec 250 pêcheurs. La preuve qu’un simple panier peut réellement changer la donne.

RE.SNACK

RE.SNACK bouscule les codes de la confiserie avec une promesse claire : le plaisir, sans le sucre. Grâce à SUCR’A, un substitut naturel à base de fibres végétales, la marque réinvente les snacks gourmands en version saine. Premier succès : NUAGE., une barbe à papa sans sucre, affichant fièrement un Nutri-Score A. Popcorn et confiseries iconiques revisitées sont déjà en préparation.

« Qui veut être mon associé ? », rappel de la présentation de la saison 6

« Qui veut être mon associé ? » fait son grand retour avec une saison placée sous le signe de l’audace et de l’émotion. Des entrepreneurs français animés par la passion n’ont que quelques minutes pour convaincre sept investisseurs de renom, déterminés à parier sur des projets à fort potentiel. Moments de tension, coups de cœur, négociations musclées et idées inspirantes rythment chaque épisode, véritable concentré d’esprit entrepreneurial. Marc Simoncini, Anthony Bourbon, Éric Larchevêque, Kelly Massol, Alice Lhabouz et Jean-Michel Karam, rejoints cette saison par Jonathan Anguelov, se tiennent prêts à écouter, challenger et, peut-être, s’engager aux côtés des talents de demain.

