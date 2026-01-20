Quotidien du 20 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par /

Quotidien du 20 janvier 2026, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 20 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


Quotidien : les invités du 20 janvier 2026

🥊 Paul Dena – Combattant de MMA

🎤 Inès Reg – « On est toujours ensemble » en tournée et au Grand Rex les 5 et 6 mars


Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 20 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.

