Quotidien du 20 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 20 janvier 2026, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 20 janvier 2026

🥊 Paul Dena – Combattant de MMA

🎤 Inès Reg – « On est toujours ensemble » en tournée et au Grand Rex les 5 et 6 mars



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 20 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.