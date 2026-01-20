Ici Tout Commence spoiler : Billie face à Valdine ! (vidéo épisode du 23 janvier)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que les jours à venir vont être éprouvants pour Billie dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, elle va tomber nez à nez avec l’homme qu’elle espérait ne jamais revoir…











Romain Valdine, celui qui l’avait agressée et avait même tenté de la tuer, fait partie du jury du Prix Excellence Palace, dont la cérémonie doit se tenir à l’hôtel Jourdain. Malgré la plainte qu’elle avait déposée contre lui, la justice l’avait acquitté. De retour, Romain n’a manifestement rien perdu de sa cruauté. Il se moque sans détour de Billie et de la terreur qu’il lui inspire, allant jusqu’à l’insulter. Profondément bouleversée, Billie reste figée, incapable de réagir.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1357 du 23 janvier 2026 : Billie affronte Valdine

