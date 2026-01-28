Quotidien du 28 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par

Quotidien du 28 janvier 2026, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

TMC


🎤 Elena Nagapetyan — « La Bible d’une MILF » aux éditions Michel Lafon

🏛️ Sandrine Josso — Députée « MoDem » de Loire-Atlantique


