« To catch a killer » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (25 janvier 2026)



Publicité





« To catch a killer », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 25 janvier 2026 sur TF1. Un film signé Damián Szifron avec Shailene Woodley et Ben Mendelsohn.





A découvrir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+, via sa fonction direct.







Publicité





« To catch a killer » : histoire

Eleanor, jeune enquêtrice marquée par un passé douloureux, est dépêchée sur la scène d’un meurtre de masse. Tandis que la police et le FBI déclenchent une traque d’une ampleur inédite, l’enquête s’enlise face à l’imprévisibilité totale du tueur. Peu à peu, Eleanor s’implique au-delà du raisonnable et comprend que ses propres blessures intimes pourraient bien être la clé pour pénétrer l’esprit de cet assassin hors norme.

Casting : interprètes et personnages

Avec : Shailene Woodley (Eleanor), Ben Mendelsohn (Lammark), Jovan Adepo (Jack McKenzie), Ralph Ineson (Dean)



Publicité





Bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce de votre film.

Un grand polar ! "TO CATCH A KILLER

Misanthrope"

Dimanche soir @TF1 et en streaming @tf1plus pic.twitter.com/DubsNLMTKt — TF1 Pro (@TF1Pro) January 22, 2026

« To catch a killer » c’est ce dimanche soir sur TF1 et TF1+.