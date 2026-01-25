« To catch a killer » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (25 janvier 2026)

Par /

Publicité

« To catch a killer », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 25 janvier 2026 sur TF1. Un film signé Damián Szifron avec Shailene Woodley et Ben Mendelsohn.


A découvrir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+, via sa fonction direct.

« To catch a killer » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (25 janvier 2026)
Capture TF1


Publicité

« To catch a killer » : histoire

Eleanor, jeune enquêtrice marquée par un passé douloureux, est dépêchée sur la scène d’un meurtre de masse. Tandis que la police et le FBI déclenchent une traque d’une ampleur inédite, l’enquête s’enlise face à l’imprévisibilité totale du tueur. Peu à peu, Eleanor s’implique au-delà du raisonnable et comprend que ses propres blessures intimes pourraient bien être la clé pour pénétrer l’esprit de cet assassin hors norme.

Casting : interprètes et personnages

Avec : Shailene Woodley (Eleanor), Ben Mendelsohn (Lammark), Jovan Adepo (Jack McKenzie), Ralph Ineson (Dean)


Publicité

Bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce de votre film.

« To catch a killer » c’est ce dimanche soir sur TF1 et TF1+.

A LIRE AUSSI
50mn Inside du 24 janvier 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1
50mn Inside du 24 janvier 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1
Grands Reportages du 24 janvier 2026 : sommaire et reportages
Grands Reportages du 24 janvier 2026 : sommaire et reportages
Les 12 coups de midi du 24 janvier : Cyprien continue, 1er indice sur la nouvelle étoile mystérieuse
Les 12 coups de midi du 24 janvier : Cyprien continue, 1er indice sur la nouvelle étoile mystérieuse
Audiences 23 janvier 2026 : « Danse avec les Stars » leader devant « Bêtes de flic »
Audiences 23 janvier 2026 : « Danse avec les Stars » leader devant « Bêtes de flic »


Publicité


Retour en haut