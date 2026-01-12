Star Academy du 12 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 12 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de dimanche des académiciens.











Suite du Débrief de Marlène. Pour le défi théâtre de Ambre, Marlène salue son travail et lui dit qu’elle peut être fière d’elle.

Pour le défi danse de Bastiaan, il fond en larmes en se voyant et avoue qu’il était très stressé. Et sur le duo Léa / Matt Pokora, Marlène parle d’un joli duo.

Pour la carte blanche de Sarah, Marlène annonce que c’était exceptionnel !



Pour la battle du top 3, Marlène félicite Léa, Bastiaan et Ambre. Bastiaan avoue être content de lui mais c’était difficile d’être face à Léa et Ambre.

Pour Victor sur « Ma révérence », Marlène est très émue et se met à pleurer. Avant de partir, Marlène demande aux élèves de préparer un slam pour mardi.

Place ensuite à Michaël, venu annoncer le programme des évaluations. Cette semaine, les élèves ont carte blanche sur le choix de la chanson, à chanter mardi comme si c’était leur concert. A la clé pour le premier de ces évaluations : choisir son adversaire en demi-finale !

Après le passage de Michaël, tous réfléchissent à une chanson pour les évaluations. Et Victor et Ambre se mettent à cuisiner pour tout le monde.

Léa appelle son petit ami. Il lui donne des propositions de chansons par son entourage pour les évals.

Ambre avoue à Victor qu’elle aimerait être en demi-finale contre lui. Léa aimerait Sarah. Victor pense à Sarah ou Bastiaan. Et les élèves organisent un devine-tête avec des refs de l’aventure.

Star Academy, quart de finale

Star Academy, le replay de la quotidienne du 12 janvier

