Star Academy estimations : duel ultra serré entre Ambre et Victor à J-3 de la demi-finale (SONDAGE)

Par /

Publicité

Plus que trois jours avant la seconde demi-finale de la Star Academy, diffusée samedi soir sur TF1. Après la qualification de Léa lors du prime précédent, il ne reste désormais qu’une place à décrocher pour la finale.


Cette semaine, Ambre et Victor s’affrontent dans un face-à-face décisif, et les tendances évoluent de jour en jour à mesure que l’échéance approche.

Star Academy estimations : duel ultra serré entre Ambre et Victor à J-3 de la demi-finale (SONDAGE)
Capture TF1


Publicité

📊 Selon les estimations de notre sondage ce soir, Ambre conserve une très courte avance avec 50,81 % des votes, contre 49,19 % pour Victor. L’écart est désormais infime, confirmant que cette demi-finale pourrait se jouer à très peu de choses.

⚠️ Comme toujours, rappelons que ce sondage a un rôle uniquement informatif et ne reflète pas les résultats officiels. Seuls les votes du public via les moyens mis en place par la production permettront de désigner le second finaliste.


Publicité

À J-3 du prime, le suspense est donc total. Les prestations en direct samedi soir pourraient bien faire basculer la balance d’un côté comme de l’autre. Verdict très bientôt sur TF1.

SONDAGE Star Academy, la demi-finale 2

Qui doit aller en finale ?

Ambre
50.84%
Victor
49.16%

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.

A LIRE AUSSI
Star Academy du 27 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 27 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy estimations : Ambre toujours devant, mais l’écart se resserre à J-4 de la seconde demi-finale (SONDAGE)
Star Academy estimations : Ambre toujours devant, mais l’écart se resserre à J-4 de la seconde demi-finale (SONDAGE)
Star Academy : où et à quelle heure voir Ambre de retour chez elle ce mardi ?
Star Academy : où et à quelle heure voir Ambre de retour chez elle ce mardi ?
Star Academy : les artistes invités de la demi-finale du 31 janvier dévoilés !
Star Academy : les artistes invités de la demi-finale du 31 janvier dévoilés !


Publicité


Retour en haut