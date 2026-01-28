Star Academy estimations : duel ultra serré entre Ambre et Victor à J-3 de la demi-finale (SONDAGE)



Plus que trois jours avant la seconde demi-finale de la Star Academy, diffusée samedi soir sur TF1. Après la qualification de Léa lors du prime précédent, il ne reste désormais qu’une place à décrocher pour la finale.





Cette semaine, Ambre et Victor s’affrontent dans un face-à-face décisif, et les tendances évoluent de jour en jour à mesure que l’échéance approche.







📊 Selon les estimations de notre sondage ce soir, Ambre conserve une très courte avance avec 50,81 % des votes, contre 49,19 % pour Victor. L’écart est désormais infime, confirmant que cette demi-finale pourrait se jouer à très peu de choses.

⚠️ Comme toujours, rappelons que ce sondage a un rôle uniquement informatif et ne reflète pas les résultats officiels. Seuls les votes du public via les moyens mis en place par la production permettront de désigner le second finaliste.



À J-3 du prime, le suspense est donc total. Les prestations en direct samedi soir pourraient bien faire basculer la balance d’un côté comme de l’autre. Verdict très bientôt sur TF1.

SONDAGE Star Academy, la demi-finale 2

Qui doit aller en finale ? Ambre 50.84% Victor 49.16%

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.