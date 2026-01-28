

La Grande Librairie du 28 janvier 2026, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 28 janvier 2026 : invités et sommaire

Cette semaine, nos invités font le pari des mots et de l’audace ! Augustin Trapenard reçoit J.M.G. Le Clézio, Charlotte Casiraghi, Thomas Schlesser, Mathieu Simonet et Marianne Chaillan.

🟩 Mathieu Simonet – Le grain de beauté (Philippe Rey)

Comment avancer quand la personne qu’on aime n’est plus là ? Dans ce récit bouleversant, Mathieu Simonet explore le vertige du deuil et l’absence laissée par la mort de son mari, emporté par un mélanome. Un roman intime et profondément humain.



🟦 Marianne Chaillan – Survivre (Éditions de l’Observatoire)

La philosophie peut-elle vraiment nous aider à traverser les épreuves les plus dures ? Marianne Chaillan mène l’enquête et démonte les fausses promesses du développement personnel, tout en montrant comment penser peut nous apprendre à vivre plus intensément, même face à la perte.

🟥 Charlotte Casiraghi – La fêlure (Julliard)

Pour son premier essai, Charlotte Casiraghi propose une réflexion sensible et littéraire sur nos fragilités. Et si la lecture ne servait pas seulement à guérir nos blessures, mais aussi à apprendre à vivre avec elles ?

🟨 Thomas Schlesser – Le chat du jardinier (Albin Michel)

Après un immense succès, Thomas Schlesser revient avec un roman lumineux : la rencontre en Provence entre un jardinier hypersensible et une professeure retraitée qui va lui révéler la puissance de la poésie. Un hommage à l’amitié, à la curiosité et à la beauté du quotidien.

🟩 J.M.G. Le Clézio – Trois Mexique (Gallimard)

On croyait tout connaître de Le Clézio, mais ce livre dévoile son lien profond avec le Mexique, pays où il a vécu de nombreuses années. Le Prix Nobel de littérature y rend hommage à trois grands auteurs mexicains qui ont nourri son imaginaire et son écriture.

