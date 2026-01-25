Star Academy : le programme des évaluations de la semaine 15



Star Academy 2025, évaluations semaine 15 – Premier dimanche à 3 au château de la Star Academy après l’élimination de Sarah hier soir.





Et cet après-midi, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu pour annoncer aux élèves le programme des évaluations, qui auront lieu lundi matin.







Star Academy, la semaine de la deuxième demi-finale

Cette semaine est un moment clé pour Ambre et Victor, puisque le prime de la demi-finale aura lieu samedi soir. Malgré l’enjeu, ils devront tout de même passer des évaluations dès lundi matin.

Ces évaluations spéciales comporteront un double enjeu. D’abord, un coup de cœur sera désigné à l’issue des épreuves : il obtiendra le privilège de choisir une chanson pour une battle lors du prime.



Le second enjeu consiste en une évaluation exceptionnelle devant trois artistes de renom : Matt Pokora pour le chant, Vincent Dedienne pour le théâtre et Léo Walk pour la danse. En chant, Ambre et Victor devront interpréter un titre issu d’une liste sélectionnée par Matt Pokora ; en théâtre, ils relèveront le défi d’une improvisation ; enfin, en danse, ils devront créer une chorégraphie ou une impro sur une musique choisie par Léo Walk.

Enfin, Michaël a confirmé à Ambre et Victor qu’ils auront à leur tour la chance de retrouver leurs familles cette semaine.

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.