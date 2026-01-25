Rugby Top 14 : suivre le match Clermont / La Rochelle en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Clermont / La Rochelle en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche 25 janvier 2026 sur Canal+ ! Suite et fin de la 15ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, Clermont Auvergne reçoit le Stade Rochelais.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h.







Ce dimanche soir, l’ASM Clermont Auvergne reçoit le Stade Rochelais au stade Marcel-Michelin pour la 15ᵉ journée de Top 14. Une confrontation équilibrée entre deux clubs aux ambitions similaires dans la course au haut du classement. Clermont et La Rochelle sont très proches au classement, ce qui rend cette rencontre cruciale pour rester dans la lutte pour une place dans le Top 6 avant la phase finale du championnat.

Clermont / La Rochelle la composition des équipes

Le XV de départ de Clermont Auvergne : 15. Newsome ; 14. Delguy, 13. Loaloa, 12. Simone, 11. Jurand ; 10. Plummer (cap.), 9. Zamora ; 7. Ratuva, 8. Tolofua, 6. Sowakula ; 5. Ceyte, 4. Lanen ; 3. Montagne, 2. Massa, 1. Akhaladze.

Remplaçants : 16. Belkessa, 17. Lotrian, 18. Simmons, 19. Hemery, 20. Raffy, 21. Hamdaoui, 22. Dessaigne, 23. Ojovan.



Le XV de départ du Stade Rochelais : 15. Leyds ; 14. Nowell, 13. Seguret, 12. Seuteni, 11. Favre ; 10. Hastoy, 9. Couilloud ; 7. Botia, 8. Alldritt (cap.), 6. Cancoriet ; 5. Boudehent, 4. Kante Samba ; 3. Atonio, 2. Latu, 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Penverne, 18. Fraindt, 19. Jegou, 20. Bosmorin, 21. West, 22. Niniashvili, 23. Kuntelia.

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Clermont / La Rochelle, 15ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.