« La syndicaliste » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (25 janvier 2026)

Par /

Publicité

« La syndicaliste » au programme TV du dimanche 25 janvier 2026 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « La syndicaliste ». Inspiré de faits réels, le film raconte le combat d’une femme face à un système déterminé à la faire taire.


A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV

« La syndicaliste » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (25 janvier 2026)
Capture FTV


Publicité

La syndicaliste, présentation

En 2012, Maureen Kearney, déléguée CFDT chez Areva, devient lanceuse d’alerte en révélant un secret d’État qui ébranle l’industrie nucléaire française. Isolée et déterminée, elle affronte ministres et grands industriels pour faire éclater la vérité et protéger plus de 50 000 emplois. Jusqu’au jour où une agression d’une extrême violence fait basculer sa vie.

Avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, François-Xavier Demaison, Marina Foïs, Yvan Attal, Pierre Deladonchamps…(Déconseillé -10 ans)


Publicité

VIDÉO bande-annonce

A LIRE AUSSI
20h30 le samedi du 24 janvier 2026 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse
20h30 le samedi du 24 janvier 2026 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse
Quelle époque du 24 janvier 2026 : les invités ce soir sur France 2
Quelle époque du 24 janvier 2026 : les invités ce soir sur France 2
Tout le monde veut prendre sa place : Vincent franchit un gros cap (24 janvier 2026)
Tout le monde veut prendre sa place : Vincent franchit un gros cap (24 janvier 2026)
13h15 le samedi du 24 janvier 2026 : au sommaire aujourd’hui
13h15 le samedi du 24 janvier 2026 : au sommaire aujourd'hui


Publicité


Retour en haut