« La syndicaliste » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (25 janvier 2026)

« La syndicaliste » au programme TV du dimanche 25 janvier 2026 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « La syndicaliste ». Inspiré de faits réels, le film raconte le combat d’une femme face à un système déterminé à la faire taire.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







La syndicaliste, présentation

En 2012, Maureen Kearney, déléguée CFDT chez Areva, devient lanceuse d’alerte en révélant un secret d’État qui ébranle l’industrie nucléaire française. Isolée et déterminée, elle affronte ministres et grands industriels pour faire éclater la vérité et protéger plus de 50 000 emplois. Jusqu’au jour où une agression d’une extrême violence fait basculer sa vie.

Avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, François-Xavier Demaison, Marina Foïs, Yvan Attal, Pierre Deladonchamps…(Déconseillé -10 ans)



