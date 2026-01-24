

Grands Reportages du 24 janvier 2026, sommaire et reportages avec Anne-Claire Coudray à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 24 janvier 2026 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Abus de faiblesse : le prix de la confiance – Episode 1 » (inédit)

Chaque année en France, près de 800 000 personnes sont victimes d’abus de faiblesse. Le plus souvent, les escrocs connaissent leurs proies : un proche, un voisin, un aidant ou même un commercial. Ils savent rapidement identifier leurs vulnérabilités — l’âge, l’isolement, le manque affectif, et surtout une grande gentillesse. Dans cette série exceptionnelle en deux épisodes, nous suivrons des victimes qui, soutenues par leurs proches ainsi que par des avocats, des policiers et des enquêteurs de la répression des fraudes, se battent pour faire condamner ces escrocs, passibles de trois ans de prison et de 375 000 euros d’amende.

Et à 14h50 : « Que la lumière soit ! » (rediffusion)



Artisans ou créateurs, ils partagent tous une même passion : la lumière. Du lustre en verre soufflé aux spectacles immersifs en 3D, des fresques composées de milliers de bougies à la restauration de luminaires d’époque, ils maîtrisent — souvent au terme d’un long apprentissage — une multitude de matériaux et de savoir-faire pour apprivoiser la lumière, la sculpter et illuminer notre quotidien. Pendant un an, nous avons voyagé à leurs côtés, à la rencontre de ces maîtres de la lumière, qui nous ont ouvert les portes des coulisses de la création de luminaires et de spectacles féeriques.