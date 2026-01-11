Vivement Dimanche du 11 janvier 2026 : pourquoi l’émission de Michel Drucker est déprogrammée ?



Publicité





Les téléspectateurs de France 3 devront patienter avant de retrouver Michel Drucker. Exceptionnellement ce dimanche, la chaîne publique déprogramme « Vivement dimanche » en raison de la diffusion d’un événement sportif.











Publicité





France 3 proposera à la place du divertissement dominical un match de rugby, avec la retransmission de la rencontre de Montpellier en Challenge Cup. Une programmation spéciale qui vient donc bousculer les habitudes des fidèles de l’émission culte du service public.

Pas d’inquiétude toutefois pour les fans de Vivement dimanche. L’émission fera bien son retour le dimanche 25 janvier, avec un numéro inédit qui sera consacré à Francis Huster. Le comédien et metteur en scène sera à l’honneur pour une émission placée sous le signe de sa carrière, de ses souvenirs et de ses rencontres marquantes.

Rendez-vous donc le 25 janvier sur France 3 pour retrouver Michel Drucker et son canapé rouge, après ce détour sportif exceptionnel.



Publicité



