Un Si Grand Soleil Spoiler : Charlotte sous le choc, elle fait un malaise ! (épisode du 15 janvier)

Un si grand soleil spoiler épisode 1837 du 15 janvier 2026 – Charlotte va être totalement sous le choc, comme pétrifiée, dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Alors que la veille Sacha a abusé d’elle alors qu’elle avait dit non, Charlotte démarre sa journée bouleversée…











Devant son bol de céréales, elle se refait le film en boucle. Ses parents ne se rendent compte de rien, elle ne mange absolument rien avant de partir au lycée.

Plus tard, Charlotte fait une crise d’angoisse pendant le cours d’Eve. Elle l’envoie à l’infirmerie avec Salomé. Dans le couloir, Charlotte n’arrive pas à se confier à son amie et manque de s’évanouir…

Eve alerte Soan sur l’état de sa fille, qui a fait un malaise en cours. Soan ne la trouve pas en forme mais il est très loin d’imaginer ce qui s’est passé. Il demande à Eve de garder un oeil sur Charlotte pendant le voyage de scolaire, dont le départ doit avoir lieu le lendemain…



Et alors que Charlotte rentre chez elle, Sacha vient à sa rencontre et lui demande pourquoi elle a répondu à aucun de ses messages… Il fait comme si de rien était et l’emmène chez lui, Charlotte est dans un état second, incapable de réagir.

