C à vous du 13 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 13 janvier 2026, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Répression en Iran : la crainte d’un massacre? Farid Vahiid, spécialiste de l’Iran à la Fondation Jean Jaurès et enseignant à Sciences Po, et Mariam Pirzadeh, journaliste à France 24, ancienne correspondante à Téhéran sont les invités de C à vous

🔵 L’ex-dirigeant nationaliste corse Alain Orsoni tué aux obsèques de sa mère. Décryptage avec Jacques Follorou, grand reporter au Monde et auteur de « Mafia Corse : une île sous influence »



🔵 Cyberharcèlement : le combat d’une mère après le suicide de son fils. On reçoit Emmanuelle Pouédras, mère de Clément, 15 ans, qui a mis fin à ses jours en septembre 2024

🔵 Dans la suite de C à vous :

📚Pierre Lemaitre, pour son livre “Les belles promesses”

📺 André Manoukian, pour l’émission “Le Grand Échiquier – Spécial Claude François »

🎶 Gautier Capuçon, pour l’album “Gaia”, et Lyam Chenaux, gagnant de l’émission “Prodiges” saison 12

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 13 janvier 2026 à 19h sur France 5.