France 2 déprogramme « L’Anneau » dès ce soir : où voir les derniers épisodes ? (13 janvier)

Clap de fin anticipé pour « L’Anneau » sur France 2. Lancé avec ambition, le jeu d’aventure n’aura finalement pas trouvé son public. Face à des audiences en chute libre, la chaîne a décidé de déprogrammer le programme dès ce soir.











Mardi dernier, « L’Anneau » est tombé à seulement 868 000 téléspectateurs, pour 4,3 % de part d’audience, un score bien trop faible pour la première partie de soirée de France 2. Un niveau critique qui a poussé la chaîne publique à arrêter les frais sans attendre.

Conséquence directe : France 2 diffusera un numéro inédit du Grand Échiquier en remplacement, misant sur une valeur sûre pour redresser ses audiences.

Pour autant, « L’Anneau » ne disparaît pas totalement de l’antenne. Les quatre derniers épisodes seront bien proposés aux téléspectateurs ce soir, mais relégués en deuxième partie de soirée, à partir de 23h10.



Et pour les plus impatients, l’intégralité de la fin de l’aventure est d’ores et déjà disponible sur la plateforme France.tv.

Un arrêt prématuré qui confirme les difficultés rencontrées par les nouveaux formats de divertissement face à une concurrence toujours plus forte et à des habitudes de consommation en pleine mutation.