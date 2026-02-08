

20h30 le dimanche du 8 février 2026 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





« 20h30 le dimanche » du 8 février 2026, les invités

🎬 Face à l’écran : Miou-Miou

À l’occasion de la sortie au cinéma, le 25 février, du film Chers parents, premier long-métrage d’Emmanuel Patron, Miou-Miou est l’invitée de 20h30 le dimanche. Dans cette comédie familiale, elle partage l’affiche avec André Dussolier. Aux côtés de Laurent Delahousse, l’actrice revient sur les moments marquants de son impressionnante carrière.

🎤 La rencontre : Charlotte Cardin

À quelques jours des Victoires de la musique, où elle est nommée dans trois catégories, Charlotte Cardin se confie sur le lien toujours plus fort qu’elle tisse avec son public. L’auteure-compositrice-interprète et musicienne québécoise a également annoncé un concert exceptionnel à l’Accor Arena de Paris le 30 avril 2026.



