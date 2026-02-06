Arnaques du 6 février 2026 : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6



Arnaques du 6 février 2026 – Ce samedi soir sur M6 Julien Courbet vous propose une rediffusion de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





A découvrir dès 21h10 sur M6







Arnaques du 6 février 2026 : le sommaire

Les drôles de méthodes de Mister Menuiserie

Avec plus de cent magasins à travers la France et 70 millions d’euros de chiffre d’affaires, cette enseigne spécialisée dans les portails et les fenêtres semblait offrir toutes les garanties de sérieux. Et pourtant, du jour au lendemain, tout s’est arrêté. Portails, pergolas, volets : des commandes de 5 000, 10 000 voire 20 000 euros ont été réglées… sans jamais être livrées. Rabais spectaculaires, ventes sous pression, contre-vérités répétées : d’anciens commerciaux prennent la parole, tandis qu’un ex-dirigeant évoque une pression constante et des consignes de « continuer à vendre » alors même que la production était stoppée. Que sont devenus les fonds ? Abus de biens sociaux, montages immobiliers, caisses vidées : les soupçons se multiplient. Nos journalistes remontent la piste du fondateur. Témoignages, pièces internes, face-à-face : plongée au cœur de la chute d’un géant qui a tout balayé sur son passage.

Assurances : des milliers de Français arnaqués

C’est l’un des scandales financiers les plus marquants de ces dernières années. Prélèvements indus, souscriptions imposées, signatures truquées… La SFAM, mastodonte de l’assurance pour téléphones et ordinateurs, est soupçonnée d’avoir piégé des milliers de consommateurs. Pour un simple achat de mobile, certains clients ont vu jusqu’à 10 000, voire près de 30 000 euros disparaître de leur compte. À la tête de ce système, un dirigeant devenu milliardaire à une vitesse fulgurante, affichant un train de vie luxueux tandis que les réclamations s’empilaient. Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée à la liquidation de la société. Révélation : nos investigations montrent que les pratiques frauduleuses se poursuivraient discrètement depuis l’étranger. De Madagascar à l’Espagne, enquête sur un dispositif organisé qui continuerait à faire des victimes aujourd’hui.



Une fois encore, Julien Courbet et son équipe partent à la traque de ces arnaqueurs, avec un objectif : les démasquer et venir en aide aux victimes.