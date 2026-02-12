Audiences 11 février 2026 : les Jeux Olympiques en tête devant « Elsbeth »



Publicité





Audiences 11 février 2026 – Les jours se suivent et se ressemblent depuis le lancement des Jeux Olympiques de Milan-Cortina ! Hier soir, c’est France 3 qui s’est imposée en tête des audiences avec sa soirée JO, qui a rassemblé 3,54 millions de téléspectateurs pour 19,2% de pda.





C’est devant TF1 avec le lancement de la saison 3 inédite de la série « Elsbeth ». Les deux épisodes ont été suivis par 2,07 millions de téléspectateurs en moyenne pour 11,7% de pda.







Publicité





Audiences 11 février 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le final de la série « Anaon », qui a réuni 1,64 million de téléspectateurs en moyenne pour 8,7% de pda. La série s’effondre et perd un million de téléspectateurs en une semaine !

M6 suit avec une rediffusion de « Cauchemar en cuisine », qui a réuni 1,20 million de téléspectateurs pour 6,4% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie