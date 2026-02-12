Léo Mattéï du 12 février 2026 : lancement de la saison 13 ce soir sur TF1

« Léo Mattéï » du 12 février 2026 – Léo Mattéï est de retour ce jeudi soir sur TF1 pour le lancement de la saison 13 inédite. Au programme, le premier épisode inédit intitulé « La vocation de Margot ».


A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.

« Léo Mattéï » saison 13 : présentation

Dans ces nouveaux épisodes, Léo Mattéï et sa brigade font face à trois enquêtes : l’enlèvement de la fille d’un chocolatier à succès, la mystérieuse disparition de trois jeunes enquêteurs du web, et le harcèlement d’un prodige du football sous pression.

Pour mener ces affaires, Mattéï s’appuie sur Marion et Randal, mais aussi sur deux recrues : Justine, jeune binôme brillante mais impulsive, et le commissaire Trimoulin, aussi fantasque qu’intuitif.


Côté personnel, Mattéï vit une relation naissante avec Anaïs, jusqu’à ce qu’un secret qu’elle dissimule menace leur équilibre.

« Léo Mattéï » du 12 février 2026 : votre épisode inédit ce soir

Saison 13 épisode 1 « La vocation de Margot » : Après un home-jacking à la chocolaterie Valentin, Livia, 7 ans, la fille des propriétaires, est kidnappée. Tandis que Léo Mattéï et son équipe se mobilisent pour la retrouver et stopper ses ravisseurs, l’enquête révèle que derrière l’image féerique de la chocolaterie se dissimulent de lourds secrets de famille…

Le casting

Avec : Jean-Luc Reichmann (Léo Mattéï ) Louvia Bachelier (Justine ) Vincent Desagnat, Natasha Saint-Pierre ( Anaïs ) Romane Portail (Marion) et Gwendal Marimoutou (Randal) Lannick Gautry ( Paul Valentin) Elodie Varlet ( Sophie Valentin), et Fabian Wolfrom ( Mickaël Valentin)

VIDÉO bande-annonce

