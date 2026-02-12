Ici tout commence du 12 février : Jasmine et Mehdi de retour, Zoé écarte Solal (résumé + vidéo épisode 1371 en avance)



Ici tout commence du 12 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1371 – Deux grands retours vous attendent ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Jasmine et Mehdi reviennent tandis que Zoé réussit à intégrer la masterclass au détriment de Solal.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 12 février – résumé de l’épisode 1371

Après les révélations d’Inès sur son harcèlement, Lionel et Zoé alertent la CPE : un conseil disciplinaire est prévu. Mais Inès leur reproche d’avoir aggravé la situation, craignant des représailles. Zoé envisage alors de la changer d’établissement.

À l’Institut, Jim apprend que son grand-père offrira ses précieux couteaux au meilleur élève de la Masterclass. Déterminé à les récupérer, il veut gagner. Julia promet de les lui céder si elle l’emporte. De son côté, Zoé cherche de l’argent pour inscrire Inès dans un lycée privé. Solal, en conflit avec son père, propose plutôt de gagner les couteaux pour les revendre et financer ses études.



Lors de la Masterclass, Dominique lance un défi autour d’un légume. Poussée par Carla, Zoé présente aussi une assiette. Séduit, le chef accepte de l’intégrer… mais exclut Solal pour lui faire une place.

Au Comptoir de Jude, Thelma fait équipe avec Loup et remporte un quiz culinaire. Mattéo, mauvais joueur, limite leur récompense à un simple plat de pâtes malgré sa promesse d’un an de repas gratuits.

Enfin, Jasmine et Mehdi reviennent à l’Institut. L’ambiance est tendue avec Tom et Milan, encore fâchés, mais Mehdi parvient à apaiser tout le monde autour d’un cake marbré.

Ici tout commence du 12 février 2026 – extrait vidéo

