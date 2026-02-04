Elsbeth du 4 février 2026 : vos épisodes ce soir sur TF1



Elsbeth, vos épisodes inédits du mercredi 4 février 2026 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 2 inédite de la série « Elsbeth ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 17 et 18.





Votre épisode du 4 février 2026

Episode 19 « La liste de ses folies » : Après la découverte du corps du prince de Lichtenburg, abattu dans une ruelle sombre de New York, Elsbeth se retrouve face à Rod Bedford, un jeune milliardaire aussi énigmatique que puissant, héritier d’un empire financier bâti sur la fabrication d’armes à feu. Convaincue de tenir le coupable, elle est prête à tout pour prouver son implication dans le meurtre. Mais son acharnement se retourne contre elle : Elsbeth est arrêtée puis condamnée pour subornation de témoin. Pendant ce temps, Kaya doit lui annoncer une nouvelle difficile : elle a accepté d’intégrer une unité spéciale au sein de l’équipe de la capitaine Kershaw.

Episode 20 « Du barreau aux barreaux » : Elsbeth se retrouve derrière les barreaux, contrainte de cohabiter avec plusieurs criminels qu’elle avait elle-même contribué à faire condamner. Quand l’un d’eux est retrouvé assassiné, elle n’hésite pas à mener l’enquête depuis sa cellule pour démasquer le coupable, tandis que ses collègues du commissariat remuent ciel et terre pour la faire libérer.



« Elsbeth » : rappel de la présentation de la série

Après une carrière brillante à Chicago, Elsbeth Tascioni, une avocate hors du commun, met à profit son regard unique pour aider la police de New York à démasquer les criminels.

Personnages et interprètes

Avec : Carrie Preston (Elsbeth Tascioni), Wendell Pierce (Le capitaine C.W. Wagner), Carra Patterson (L’officière Kaya Blanke), Fredric Lehne (Le lieutenant Dave Noonan)