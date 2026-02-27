C à vous du 27 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 27 février 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Jean-Luc Mélenchon accusé d’antisémitisme après des propos sur la prononciation du nom de Jeffrey Epstein. On en parle avec Brice Teinturier, politologue et directeur général délégué d’Ipsos-BVA France, et Antoine Oberdorff, journaliste politique à l’Opinion

🔵 Affaire Emile : l’ADN d’une centaine de personnes bientôt prélevé et comparé à des traces d’ADN inconnu. Décryptage avec Ronan Folgoas, journaliste police-justice au Parisien



🔵 Dans la suite de C à vous :

Thomas Sotto pour l’émission RTL matin du lundi au vendredi de 7h à 9h30

Jacques Legros et Carole Rousseau pour l’émission « Plein les yeux #2 », mercredi 4 mars sur RMC Story

Amel Bent pour « The Voice », à partir du samedi 28 février sur TF1

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 27 février 2026 à 19h sur France 5.