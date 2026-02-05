« Ça commence aujourd’hui » : l’émission déprogrammée dès ce jeudi, quand sera-t-elle de retour ?



Publicité





La grille des programmes de France 2 va connaître un changement notable cette semaine : l’émission quotidienne « Ça commence aujourd’hui », animée par Faustine Bollaert, ne sera pas diffusée dès ce jeudi et jusqu’à la fin des Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026.











Publicité





Habituellement programmée du lundi au vendredi dans l’après-midi, l’émission testimoniale laissera exceptionnellement place à la couverture complète des épreuves olympiques sur les antennes du service public. France Télévisions a en effet fait le choix de proposer une diffusion des JO chaque après-midi sur France 2.

Une pause imposée par l’actualité sportive

Cette déprogrammation intervient alors que France Télévisions souhaite donner une visibilité maximale à la compétition, avec une journée télé type allant du matin jusqu’en fin de soirée sur les antennes du groupe. Dans ce contexte, plusieurs émissions dites de flux sont temporairement suspendues pour faire de la place aux directs et aux magazines dédiés aux Jeux olympiques.

Retour à l’antenne le lundi 23 février

Bonne nouvelle pour les téléspectateurs fidèles du programme : « Ça commence aujourd’hui » reviendra à l’antenne dès le lundi 23 février, à sa case habituelle, après la clôture des Jeux olympiques. D’ici là, France 2 promet une couverture riche en émotions des exploits des athlètes et temps forts de la compétition.



Publicité



