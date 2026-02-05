« La disparue de Yellowstone » : votre téléfilm ce 5 février sur TF1 (histoire, interprètes)



« La disparue de Yellowstone » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 5 février 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « La disparue de Yellowstone ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« La disparue de Yellowstone » : l’histoire, le casting

Jessie a quitté la Californie pour échapper à un mari violent, emmenant avec elle sa fille, Michelle. Toutes deux traversent le parc de Yellowstone pour rejoindre de la famille au Canada. En chemin, leur voiture tombe en panne et leurs téléphones n’ont aucun réseau. Jessie est alors contrainte de partir à pied jusqu’au garage le plus proche, où elle fait la connaissance de Grant.

Michelle, qui ignore la véritable raison de leur départ et reproche à sa mère d’avoir quitté son père, refuse de l’accompagner. Elle reste seule dans la voiture et accepte l’aide de Nolan, un garde forestier bienveillant qu’elle a rencontré plus tôt dans un restaurant.



Avec : Lucie Guest (Jessie), Jonathan Scarfe (Grant), Cassandra Sawtell (Michelle), Aren Buchholz (Nolan)

Et à 16h, « Prise au piège dans les bois » (rediffusion)

Le mariage de Tyler et Lisa commence à vaciller lorsque Lisa découvre qu’elle est enceinte. Elle rêve de fonder une famille, tandis que Tyler préfère se consacrer au développement de sa marque de vêtements de sports d’hiver, craignant que la paternité nuise à son image. Dans l’espoir de sauver leur couple, ils se tournent vers Alana, une conseillère conjugale aux méthodes pour le moins originales, qui semble obtenir des résultats. Alana leur propose alors une retraite d’une semaine, en plein hiver, dans son chalet isolé au cœur de la forêt. Mais à leur arrivée, Tyler et Lisa se retrouvent face à Tom, le voisin d’Alana, qui les accueille en les menaçant avec un fusil. Si le séjour débute sous de bons auspices, Lisa ressent, au fil des jours, un malaise grandissant.

Avec : Stephanie Bennett (Lisa), Stafford Perry (Tyler), Kylee Bush (Alana Dufresne), John Treleaven (Tom O’Brien)