Plus Belle La Vie du 11 février 2026 : Noémie arrêtée, Eric sous le choc (résumé + extrait vidéo épisode 517 en avance)

Plus belle la vie du 11 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 517 de PBLV – Noémie est arrêtée et placée en garde à vue cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Eric est sous le choc en découvrant qui est Juliette.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 février 2026 – résumé de l’épisode 517

Au commissariat, le vendeur d’articles de pêche identifie formellement Noémie comme l’acheteuse de la cordelette et remet la facture à Jean-Paul. Il précise aussi qu’elle cherchait un réparateur pour son téléphone. La boutique indiquée mène Stanislas et Ariane à une autre découverte : Noémie y a acheté un tracker le même jour. Ils pensent qu’elle l’a placé sur Théo lors de leur altercation, puis détruit après le meurtre. Un possible lien avec Alpha Rex et les masculinistes est évoqué.

À la résidence, Steve est toujours moqué pour les rillettes, mais il s’implique dans l’enquête sur l’empoisonneur de chats avec l’aide d’une association recommandé par Yolande. Charlotte félicite Steve pour ses compétences informatiques précieuses pour la piste des masculinistes. Et grâce à lui et l’association, l’empoisonneur de chats est arrêté.



Morgane retrouve Laura, rassurée par l’arrestation de Melvin, même si le chef du réseau court toujours. Jean-Paul explique à Patrick qu’il y a peu d’avancées sur Alpha Rex, mais l’enquête sur Théo progresse. Les achats de Noémie renforcent les soupçons, et Vadim risque gros si l’alibi qu’il a fourni à Noémie est faux. Convoqués, Vadim et Noémie s’accordent sur leur version. Elle admet être sortie cette nuit-là, mais nie le meurtre. Elle lui demande de ne pas croire ce que la police dira sur elle.

Au commissariat, Vadim confirme l’alibi de Noémie malgré les mises en garde de Jean-Paul. Interrogée à son tour, Noémie admet l’achat de la cordelette (pour des attrape-rêves) et du tracker, qu’elle dit avoir jeté. Mais la police scientifique prouve que l’application du traceur a borné chez Théo la nuit du meurtre. Noémie refuse alors de répondre davantage.

Barbara reparle avec Jennifer de son amie d’enfance Juliette, disparue du jour au lendemain. De son côté, Éric retrouve une vieille photo de classe et utilise un logiciel de vieillissement : il reconnaît Juliette adulte et en reste bouleversé.

VIDÉO Plus belle la vie du 11 février 2026 – extrait vidéo

