Demain Nous Appartient du 6 février : Vahina dans un état critique, Aaron dit tout (résumé + vidéo épisode 2135 en avance)

Demain nous appartient du 6 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2135 de DNA – Vahina est dans un état critique à l’hôpital ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». De son côté, Aaron décide enfin de dire la vérité.





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 6 février 2026 – résumé de l’épisode 2135

À l’hôpital, Aaron annonce que Vahina est entre la vie et la mort : touchée à la rate, opérée en urgence, elle est désormais dans un coma artificiel. De son côté, Sara dit à Roxane qu’elle aimerait qu’elle revienne vivre avec elle, mais Roxane refuse de faire comme si tout allait bien. Leur relation reste fragile depuis son agression.

Au commissariat, Karim révèle que Vahina a été visée depuis une voiture avec une arme non répertoriée. Roxane, qui surveille toujours Mr Hyde en ligne, propose une infiltration.



Au commissariat, Aaron revient changer sa déposition : Vahina l’avait recruté comme escort et il connaît Mr Hyde uniquement via messagerie cryptée. Plus tard, il tente de recontacter Laurie pour s’excuser.

La police lance l’infiltration : Roxane crée de faux profils (avec les photos de Karim) pour piéger Mr Hyde. Il répond au message : le plan fonctionne.

VIDÉO Demain nous appartient du 6 février 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

