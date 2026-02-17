TF1 lance la série « Maison de retraite » dès le lundi 9 mars

Après le succès au cinéma, l’univers imaginé par Kev Adams arrive en format série ! TF1 annonce le lancement de « Maison de retraite, la série » le lundi 9 mars. Cette adaptation télévisée dérivée des deux films est notamment co-produite par le champion de tennis et ami du comédien Stan Wawrinka.


TF1 lance la série "Maison de retraite" dès le lundi 9 mars
TF1


Une guerre des générations au foyer Lino Vartan

Le foyer Lino Vartan accueille pour la première fois des adolescents condamnés à effectuer des travaux d’intérêt général… mais la cohabitation s’annonce explosive. Les pensionnaires, hauts en couleur, refusent catégoriquement de partager leur paradis avec ces jeunes qu’ils considèrent comme des criminels.

Milann tente alors de convaincre tout le monde des bienfaits du transgénérationnel jusqu’au moment où la police vient le chercher. Il confie la gestion de l’établissement à Adèle, l’aide-soignante, qui doit désormais gérer des résidents ingérables, sa fille, sa rupture amoureuse et le retour de son mari, tout en faisant face à Alban qui convoite sa place de directrice.

Puis tout s’enchaîne : Milann est déféré et la région supprime les subventions du foyer. Quelqu’un chercherait-il à faire fermer la maison ?


Un casting intergénérationnel

La série réunit Stéfi Celma dans le rôle d’Adèle et Jarry dans celui d’Alban, aux côtés de Daniel Prévost, Chantal Ladesou, Liliane Rovère, Michel Jonasz, Firmine Richard, Enrico Macias, Claudette Walker, Nicoletta et Pierre-François Martin-Laval, avec la participation exceptionnelle de Kev Adams dans le rôle de Milann.

📺 « Maison de retraite, la série », ça démarre le lundi 9 mars sur TF1. La chaîne promet une comédie familiale mêlant humour, émotion et clashs générationnels dans la lignée des films à succès. Et notez qu’une semaine avant, le dimanche 1 mars, TF1 diffusera le film inédit « Maison de retraite 2 ».

