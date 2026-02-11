Demain Nous Appartient spoiler : Victoire et Georges font une découverte choc sur Fred ! (vidéo épisode du 16 février)



Demain nous appartient spoiler – Fred va mystérieusement disparaitre le jour du vendredi 13 dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que la police ne peut rien faire tant que la disparition n’est pas qualifiée d’inquiétante, Victoire va faire appel à son ami Georges…











Alors que Georges s’ennuyait à mourir, la disparition de Fred le fait replonger dans son travail de flic mais sans en avoir l’autorisation. Aux côtés de Victoire, Georges utilise un logiciel pour entrer dans le téléphone de Fred… Ils y vont y faire une découverte terrifiante !

Avant de disparaitre, Fred a reçu un appel de quelques secondes. Et son interlocuteur a une photo de profil inquiétante… une tombe ! Victoire est terrifiée. Convaincue qu’il a été enlevé, elle veut retourner voir les collègues de Georges pour qu’ils prennent la disparition de Fred au sérieux.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2141 du 16 février 2026 : Victoire pense que Fred a été enlevé

