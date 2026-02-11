Ici tout commence : le grand retour d’un personnage phare sur les tournages !



Bonne nouvelle pour les fans de « Ici tout commence » ! Après plusieurs mois d’absence, Benjamin Baroche s’apprête à faire son grand retour dans la série quotidienne de TF1.





L’acteur, qui incarne le charismatique et redouté Emmanuel Teyssier, manquait cruellement à l’intrigue depuis un long moment. Personnage emblématique de l’Institut Auguste Armand, Teyssier est l’une des figures centrales du feuilleton, et son absence n’est pas passée inaperçue auprès des téléspectateurs fidèles.







C’est Thierry Peythieu, réalisateur de la série, qui a annoncé la grande nouvelle mardi sur Instagram. Dans une vidéo partagée en story, on découvre Benjamin Baroche de retour sur le plateau, visiblement heureux de retrouver les équipes de tournage. Une séquence qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux, où les fans se réjouissent déjà de revoir le chef Teyssier remettre de l’ordre dans les cuisines… et dans les vies des élèves.

Si l’acteur s’était éloigné aussi longtemps du feuilleton, ce n’était pas pour rien. Benjamin Baroche était en effet occupé sur un autre projet d’envergure pour TF1 : le tournage de la série « Le Mystère de la chambre jaune ». Il y partage l’affiche avec deux autres acteurs vus dans « Ici Tout commence » : Claire Romain (Ambre) et Terence Tell (Gaëtan) dans cette adaptation très attendue du célèbre roman de Gaston Leroux.



Son retour dans « Ici tout commence » sur votre petit écran est ainsi programmé pour avril. Reste à savoir dans quel état d’esprit Emmanuel Teyssier reviendra… et qui risque de faire les frais de son tempérament toujours aussi explosif.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.