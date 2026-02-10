« Koh-Lanta, Les reliques du destin » : lancement le 3 mars avec une mécanique inédite !



Publicité





Notez bien la date : mardi 3 mars à 21h10, Koh-Lanta fait son grand retour sur TF1 avec une saison qui promet déjà de bouleverser toutes les règles du jeu. Intitulée “Les Reliques du Destin”, cette nouvelle édition va plonger 20 nouveaux naufragés dans une aventure plus imprévisible que jamais. Et ils sont loin d’imaginer ce qui les attend…











Publicité





Une mécanique totalement inédite : les Reliques du Destin

Cette saison, l’aventure prend une tournure mystique avec l’apparition de la mystérieuse “Antre du Destin”. C’est là que se trouvent des poteries renfermant les fameuses Reliques de Koh-Lanta, qui auront un impact direct et inédit sur le cours du jeu.

Jusqu’ici, pour les aventuriers, tout se jouait au Conseil. Une fois le flambeau éteint, l’aventure était terminée. Mais cette année, pour la première fois, une élimination ne signifiera plus forcément la fin !

Un candidat éliminé pourra tenter de se raccrocher à l’aventure en choisissant une poterie. Et là, tout peut arriver :

⚔️ Certaines reliques permettent de provoquer un adversaire en duel, immédiatement sur le lieu du Conseil. Le vainqueur reste dans l’aventure, le perdant est éliminé définitivement.

🧠 D’autres offrent des avantages stratégiques, capables de rebattre les cartes du jeu.

💨 Et certaines poteries… sont vides, ne laissant aucune seconde chance à l’aventurier éliminé.



Publicité





Autant dire que l’intuition, le sang-froid… et une bonne dose de chance seront indispensables. Mais au bout du compte, seul le mérite permettra de survivre durablement.

Des stratégies encore plus complexes

Avec ces Reliques du Destin, plus personne ne sera jamais totalement en sécurité. Une élimination pourra être remise en jeu, un duel pourra tout faire basculer, et les alliances devront s’adapter en permanence à cette nouvelle incertitude. Les stratégies s’annoncent donc encore plus fines, plus risquées et plus imprévisibles. Chaque décision pourrait avoir des conséquences immédiates… ou totalement inattendues.

Une aventure toujours plus exigeante

Au-delà de cette nouvelle mécanique, l’ADN de Koh-Lanta reste intact : survie, dépassement de soi et conditions extrêmes. Les 20 nouveaux aventuriers devront affronter : des expéditions en totale autonomie, des épreuves physiques redoutables, et une résistance mentale face aux privations qui mettra leurs nerfs à rude épreuve.

Entre stratégie, courage et coups du destin, cette nouvelle promotion promet une grande épopée qui devrait marquer l’histoire du jeu.

📺 Rendez-vous le mardi 3 mars à 21h10 sur TF1 pour découvrir “Koh-Lanta : Les Reliques du Destin”.