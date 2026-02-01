« Meurtres en eaux troubles » du 1er février : l’épisode inédit ce soir sur France 3



« Meurtres en eaux troubles » du 1er février 2026 – Ce dimanche soir à la télé, France 3 diffuse un épisode inédit de la série allemande « Meurtres en eaux troubles ». Au programme ce soir, l’épisode intitulé « L’arbre à souhaits ».





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur France.TV.







« Meurtres en eaux troubles » du 1er février 2026 : l’épisode « L’arbre à souhaits »

Avant même d’entrer officiellement en fonction, alors qu’elle faisait son jogging sur les rives du lac de Constance, Mara Eisler — la nouvelle recrue qu’Oberländer et Komlatschek attendaient avec impatience — découvre, au pied d’un arbre à souhaits, le corps sans vie d’une jeune femme.

À peine les présentations terminées et la visite du commissariat achevée, Mara, recrue dynamique et sans filtre, se met aussitôt au travail.



Le casting

Avec (Inspecteur Micha Oberländer) Matthias Koeberlin ; (Inpecteur Mara Eisler) Anna Werner Friedmann ; (Inspecteur Thomas Komlatschek) Harry Prinz ; (Thomas Egger) Stefan Pohl ; (Stefan Prixner ) Julian Looman ; (Anton Jauer ) Philip Birnstiel ; (Rebecca Jauer) Tina Manzl ; (Oliver Lorenz) Emanuel Fellmer ; (Malika Yassim) Kenda Hmeidan ; (Saskia Prixner) Miriam Stein…