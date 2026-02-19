« Les blessures de l’île » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (19 février)



« Les blessures de l’île », avec , c’est le téléfilm rediffusé ce jeudi soir sur France 3. Il date de 2015 et a été tourné en Bretagne, sur l’île de Batz. Au casting, Stéphane Freiss et Marie-José Nat.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3







« Les blessures de l’île » : l’histoire

Manon achève de longues études de neurochirurgie. Pour subvenir à ses besoins et financer son cursus, elle travaille comme nettoyeuse de scènes de crime.

Un jour, cette activité l’amène sur une île bretonne où vient d’être commis un meurtre — le premier depuis un siècle. Une inconnue a été retrouvée morte dans une maison abandonnée, à la pointe du Finistère, réputée hantée. Gregor Gourvennec, gendarme originaire de l’île, mène l’enquête, une affaire qui ravive un passé qu’il voulait oublier. Coincée avec lui sur l’île, isolée du continent par une tempête, Manon est loin d’imaginer qu’elle est sur le point de rencontrer son destin…



Casting complet : interprètes, personnages

Avec Stéphane Freiss, Marie-José Nat, Flore Bonaventura, François Marthouret, Sophie Le Tellier, Yvan Le Bolloc’h, Arnaud Duléry, Eddy Del Pino