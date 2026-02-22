Les 12 coups de midi du 22 février : plus que 3 cases sur l’étoile mystérieuse, qui va apparaitre ?



Les 12 coups de midi du 22 février 2026, 156ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Alors qu’il ne reste plus que 3 cases sur l’étoile mystérieuse, Cyprien a remporté 100 euros à partager et n’a donc pas pu proposer de nom.











Les 12 coups de midi du 22 février, plus que 3 cases sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit sa cagnotte totaliser l’incroyable somme de 645 603 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 3 cases et elle devrait être entièrement dévoilée demain. Evidemment, on a tous les indices : un ring de boxe, un bretzel, un périscope, le drapeau de la France Libre, une caméra, un girophare, et des cadres photos.

Avec ces indices et le début de la photo, on peut vous confirmer qu’on avait vu juste ! Comme annoncé depuis plusieurs jours par Stars-Actu, c’est bien Mathieu Kassovitz qui va apparaitre sur cette étoile. On retrouve un ring de boxe, clin d’œil à sa passion pour ce sport, un périscope en référence au film « Le Chant du loup » », le drapeau de la France Libre pour le long-métrage « La Bataille de Gaulle », une caméra rappelant qu’il est à la fois comédien et réalisateur, mais aussi un bretzel en lien avec le tournage du film « Frères » en Alsace. Et le gyrophare évoque immédiatement le film culte « La Haine », qu’il a réalisé et dans lequel l’ambiance tendue avec les forces de l’ordre est devenue emblématique.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dwayne Johnson, Robert De Niro, Lino Ventura



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 22 février

