Grands Reportages du 22 février 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 22 février 2026 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « Arnaques, faux avis : enquête sur les pièges d’internet » (rediffusion)

Faux avis, influenceurs sans éthique, deepfakes… à qui accorder sa confiance lorsque l’on choisit un commerçant, que l’on achète un produit en ligne ou que l’on investit son argent sur internet ?

Pendant plus d’un an, une équipe de « Grands Reportages » a mené l’enquête sur les pièges du web. Nous avons plongé dans les coulisses du numérique, là où mensonges et escroqueries sophistiquées peuvent détruire des réputations et bouleverser des vies.



Car derrière ces faux avis et ces arnaques se cachent des milliers de victimes : agents immobiliers dont l’image est ternie par un client malveillant, médecins attaqués par des concurrents sur les réseaux sociaux, particuliers ruinés après avoir fait confiance à des influenceurs douteux ou à des escrocs usurpant l’identité de personnalités connues.

Les pièges sont multiples, et tenter d’y mettre fin relève souvent du véritable parcours du combattant.

Et à 14h50 « Nice la scintillante » (inédit)

On dit souvent que les villes révèlent un autre visage à la nuit tombée. Après Marseille et Lille, « Grands Reportages » vous propose une immersion nocturne à Nice, capitale emblématique de la French Riviera.

De la promenade des Anglais à la place Masséna, en passant par le Vieux-Nice, la ville change de rythme une fois le soleil couché. L’hiver, à l’approche du célèbre Carnaval de Nice — le troisième plus fréquenté au monde avec près de 400 000 visiteurs — son cœur bat encore plus fort.

Des coulisses du mythique casino de la Promenade aux préparatifs du carnaval, nous avons suivi pendant plusieurs mois celles et ceux qui font vibrer les nuits niçoises. Médecin, chanteur, cheffe croupière, carnavaliers… Tous ont choisi de vivre la nuit, par passion autant que par conviction.